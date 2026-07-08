МОК принял позорное решение о возвращении российских спортсменов на международную арену

Олимпийский флаг и флаг РФ / © Associated Press

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Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил дисквалификацию Олимпийского комитета РФ (ОКР) и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.

Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте МОК.

Организация приняла такое решение с учетом начала квалификационного периода к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и необходимостью обеспечения равного доступа к этим соревнованиям для всех спортсменов.

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Позиция МОК означает, что каждая международная федерация будет принимать решение о допуске россиян самостоятельно на любых условиях. Никаких рекомендаций от МОК, действовавших с начала полномасштабного вторжения России в Украину, больше нет. Соответственно, атлеты из РФ могут вернуться к выступлениям под национальной символикой и принимать у себя международные соревнования.

В то же время, решение о том, как будут участвовать россияне в Олимпиадах под собственным гимном, флагом и другой символикой, будет принято позже.

Также МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. Это означает, что снят запрет на проведение соревнований на территории России — это теперь на рассмотрение каждой отдельной федерации.

Решение было принято после "анализа ситуации", проведенного юридической комиссией МОК. В комитете заявили, что Олимпийский комитет РФ больше не включает в свой состав региональные спортивные организации на оккупированных территориях Украины. Также в ОКР заверили, что не будут вести деятельность на этих территориях.

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Ранее сообщалось, что МОК порекомендовал снять с Беларуси все санкции в спорте.

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