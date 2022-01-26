МОК принял важное решение касательно масок на Олимпиаде-2022: кому можно обойти правила

МОК принял важное решение касательно масок на Олимпиаде-2022: кому можно обойти правила

Призерам соревнований разрешили на пьедестале находиться без масок.

Международный олимпийский комитет и организаторы зимней Олимпиады-2022 разрешили спортсменам снимать маски во время церемонии награждения на Играх в Пекине.

Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

Таким образом, до начала церемонии награждения призер должен находиться рядом с подиумом в маске. Перед подъемом на подиум спортсмен может снять маску, которую при этом нужно снова надеть после окончания награждения и гимна.

После церемонии награждения спортсмены могут снова снять маски, чтобы сделать индивидуальные или командные фотографии, соблюдая при этом социальную дистанцию с представителями СМИ и другими медалистами.

Олимпийские игры-2022 состоятся с 4 по 20 февраля. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале .

. Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;

Всего разыграют 109 комплектов медалей.

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