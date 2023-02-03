МОК сделал новое заявление об участии спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх-2024

Международный олимпийский комитет сообщил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал вероятное разрешение российским и белорусским спортсменам принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В заявлении на официальном сайте МОК говорится, что решение допустить атлетов из России и Беларуси к Олимпиаде-2024 еще не принято.

В то же время, отмечается, что сейчас обсуждается возможное участие спортсменов стран-агрессоров к международным соревнованиям в Азии в предстоящем летнем сезоне.

"Решение об участии спортсменов из РФ и Беларуси в Олимпийских играх 2024 года в Париже еще не принято. Это преждевременно. Обсуждается их возможное участие в соревнованиях в Азии в грядущем летнем сезоне. Ни в одном из опубликованных МОК документов вы не найдете упоминания об участии в Олимпиаде-2024 для спортсменов с российским или белорусским паспортом", – указано в заявлении МОК.

Ранее не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям, в том числе ОИ-2024, призвали звезда украинского тенниса Элина Свитолина и легенда мирового футбола, бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Напомним, 26 января МОК сообщил о готовности вернуть спортсменов из стран-агрессоров к международным соревнованиям, но в нейтральном статусе и только тех, кто не поддержал войну в Украине.

Это вызвало жесткую критику со стороны официальных лиц Украины. Министр молодежи и спорта, президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что национальная сборная может бойкотировать Олимпийские игры-2024.

НОК Украины 3 февраля рассмотрит вопрос возможного бойкота Олимпийских игр 2024 года.

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