МОК вернул аккредитацию Гераскевичу после его дисквалификации на Олимпиаде-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал решение о лишении аккредитации украинского скелетониста Владислава Гераскевича после его дисквалификации на зимних Олимпийских играх-2026.

"В исключительном порядке, после очень серьезного разговора со спортсменом, Ковентри (глава МОК – прим.) обратилась к главе Дисциплинарной комиссии МОК с просьбой пересмотреть решение об отзыве аккредитации Владислава Гераскевича на Играх-2026.

Глава Дисциплинарной комиссии МОК согласился с этой просьбой, что означает: господин Гераскевич может оставаться на зимних Олимпийских играх-2026, несмотря на то, что не будет иметь права участвовать в соревнованиях", – сообщил МОК.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026.

Также впервые прокомментировал свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 сам Владислав.

На дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026 уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который наградил скелетониста орденом Свободы.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После пятого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.