МОК запретил трансгендерным спортсменкам участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде

Лорел Хаббард / © Associated Press

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил трансгендерным спортсменкам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх.

Об этом сообщает Суспільне Спорт, ссылаясь на официальный сайт МОК.

В новом документе МОК отметили, что трансгендерные женщины могут выступать в мужских и смешанных соревнованиях. Однако женщинам, чтобы соревноваться на международном уровне, нужно будет пройти скрининг на ген SRY, который должен быть отрицательным.

МОК считает, что наличие гена SRY является точным доказательством того, что у спортсмена наблюдалось развитие мужского пола. Скрининг могут проводить, взяв образцы слюны, или крови, или мазка из щеки.

"Как бывшая спортсменка, я страстно верю в права всех олимпийцев участвовать в честных соревнованиях. Политика, которую мы объявили, базируется на науке и разрабатывается медицинскими экспертами. На Олимпийских играх даже малейшая разница может быть решающей между победой и поражением. Поэтому совершенно понятно, что было бы несправедливо, если бы биологические мужчины соревновались в женской категории. Кроме того, в некоторых видах спорта это было бы просто опасно", — заявила президент МОК Кирсти Ковентри.

"Мужчины переживают три значимых пика тестостерона: в утробе, в неполном половом созревании младенца и начиная с подросткового полового созревания до взрослого возраста. Это дает мужчинам индивидуальные преимущества в результатах на основе пола в спорте и мероприятиях, которые возлагаются на силу, мощность и/или выносливость", — говорится в документе.

Пока неизвестно, сколько трансгендерных женщин соревнуются на олимпийском уровне. В частности, тяжелоатлетка Лорел Хаббард в 2021 году выступала на Олимпиаде в Токио, не завоевав медалей.

До Олимпиады 2024 года в Париже три вида спорта — легкая атлетика, плавание и велоспорт — не допускали трансгендерных женщин, переживших мужской пубертат. Также к новому решению МОК обязательный гендерный скрининг уже был введен в федерациях легкой атлетики, лыжного спорта и бокса.

