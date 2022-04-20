"Молчание - это измена": Свитолина требует полного отстранения российских и белорусских теннисистов

Элина настаивает, чтобы россиянам и белорусам, не осудившим вторжение в Украину, запретили участвовать в каких-либо международных соревнованиях.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала обращение к теннисному сообществу, в котором призвала к полному отстранению российских и белорусских игроков от соревнований в случае их поддержки вторжения оккупантов в Украину.

27-летняя уроженка Одессы заявила, что тенисты из России и Беларуси, которые публично не высказались против развязанной президентом РФ Владимиром Путиным войны в нашей стране, должны быть недопущены к каким-либо международным соревнованиям.

"Уважаемое теннисное сообщество! Джинетта Саган как-то сказала: "Тишина перед правосудием - это соучастие с гнобителем. 24 февраля 2022 года Россия при поддержке Беларуси напала на Украину. Сейчас в нашей стране, в нашем доме, война. Украинцы вынуждены покинуть свои дома, бороться за собственную жизнь и за жизнь своих соотечественников.

Уже больше 50 дней российские войска, используя территорию Беларуси, бомбят наши города и убивают мирных жителей. Миллионы людей остались без крыши, миллионы детей знают теперь, что такое взрывы, что такое страх и что такое смерть. И все это происходит сегодня в центре Европы.

Как спортсмены мы несем огромную ответственность перед обществом. Наши сообщения читают миллионы людей и формируют свое отношение к сложившейся ситуации. Молчать во время войны, особенно тем, кто является лакмусовой бумажкой в обществе, невыносимо, поскольку это ведет к продолжению убийств на нашей родине.

Мы видели, что некоторые игроки России и Беларуси неоднозначно высказывались по поводу какой-то войны, но до сих пор ни один представитель этих государств не высказался о войне, развязанной Россией и Беларусью на территории Украины.

Мы требуем от WTA, ATP и ITF, чтобы игроки, представители России и Беларуси публично и четко дали свой ответ на следующие вопросы:

1. Поддерживаете ли вы вторжение России и Беларуси на территорию Украины и вследствие этого начатую этими странами войну?

2. Поддерживаете ли вы военную деятельность России и Беларуси в Украине?

3. Поддерживаете ли вы режим Путина и Лукашенко?

В противном случае мы требуем запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в любых международных соревнованиях, как это уже сделал Wimbledon. Наступает время, когда молчание - это измена, и это время наступило", - написала Свитолина на своей странице в Instagram.

Добавим, что аналогичное требование касательно отстранения россиян и белорусов от всех турниров опубликовали и другие известные украинские теннисисты, в частности Сергей Стаховский и Марта Костюк.

Ранее издание New York Times сообщило, что российских и белорусских теннисистов не допустят к Wimbledon-2022 из-за полномасштабной войны, которую Россия начала на территории Украины.

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