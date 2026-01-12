"Молчать – неправильно": Костюк объяснила, почему на турнирах говорит о войне в Украине

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк дала пресс-конференцию после финала турнира WTA 500 в австралийском Брисбене.

На ней теннисистку спросили, почему она постоянно говорит о войне в Украине, если в мире "много конфликтов, много тем на слуху".

23-летняя уроженка Киева объяснила, что представляет Украину, а потому считает очень важным рассказывать о войне, которая до сих пор продолжается на ее родине.

"Я считаю, что для меня очень важно правильно использовать свою платформу, а моя платформа – это Украина, потому что я представляю Украину. Поэтому для меня важно об этом говорить.

У меня большая аудитория, за мной следят многие люди, на меня равняются и дети, и взрослые. Война научила меня, что чрезвычайно важно отстаивать свои убеждения и говорить о них – будь то война, или другие ценности, или твоя позиция.

Если ты во что-то веришь, ты должен об этом говорить. Это важно и для меня лично. Как я уже говорила на корте, в доме, где живут мои родители, есть отопление, генераторы, поэтому даже при отключениях электроэнергии они могут обогревать дом. Но внутри все равно очень холодно. Родители моего мужа вынуждены ходить дома в куртках из-за холода.

Я здесь, я выполняю свою работу – и это, конечно, очень важно. Но реальность дома – совсем другая. Я не могу это игнорировать, я должна об этом говорить. У меня есть для этого платформа и голос. В моем положении молчать об этом – неправильно. Для меня это было бы просто бесчеловечно", – сказала Костюк.

Отметим, что Марта в Брисбене одержала три победы над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA. По итогам турнира она поднялась в топ-20 мировой классификации.

После поражения в финале от первой ракетки мира, нейтральной теннисистки с белорусским паспортом Арины Соболенко, Костюк растрогала речью о тяжелой ситуации в Украине, вызванной российскими обстрелами.

