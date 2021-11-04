Молдовский клуб сконфузился с футболистами "Шахтера" перед матчем Лиги чемпионов

Молдовский клуб сконфузился с футболистами "Шахтера" перед матчем Лиги чемпионов

А может, они просто что-то знают.

Молдовский "Шериф" попал в неловкую ситуацию перед игрой 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против миланского " Интера ".

Об этом сообщает Tribuna.

Сотрудники пресс-службы клуба выпустили традиционную программу к противостоянию. Все бы ничего, но в составе итальянцев почему-то присутствовали сразу три игрока донецкого "Шахтера" — Евгений Коноплянка, Фернандо и Георгий Судаков.

Интересен тот момент, что все эти футболисты были на своих позициях в заявке "нерадзурри".

ua.tribuna

Отметим, что только Судаков и Фернандо стабильно выступают за "Шахтер". Что касается Коноплянки, то он уже длительное время продолжает восстанавливаться после травмы.

"Шериф" уступил дома "Интеру" со счетом 1:3;

После четырех туров в активе команды украинского тренера Юрия Вернидуба шесть очков и третье место в турнирной таблице.

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