Молдова – Украина: где и когда смотреть последний товарищеский матч перед Евро-2024

Команда Сергея Реброва проведет третий из трех спаррингов в рамках подготовки к континентальному первенству.

Во вторник, 11 июня, сборная Украины проведет заключительный товарищеский матч перед стартом финального турнира Евро-2024. Соперником "сине-желтых" будет национальная команда Молдовы.

Встреча состоится на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Для команды Сергея Реброва это будет третий из трех спаррингов в рамках подготовки к континентальному первенству. В первом контрольном матче украинская сборная 3 июня в Нюрнберге сыграла вничью с Германией (0:0), а затем 7 июня в Варшаве уступила Польше (1:3).

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Где смотреть матч Молдова – Украина

Трансляция матча Молдова – Украина будет доступна в эфире местных телеканалов Суспильного, кроме OTT-сервисов. В Интернете поединок эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн трансляция матча Молдова – Украина будет доступна на нашем сайте.

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Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Украины на континентальном первенстве сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия. Команда Реброва начнет турнир 17 июня поединком против Румынии в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что сборная Украины объявила финальную заявку на Евро-2024.

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