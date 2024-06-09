Молдова – Украина: прогноз и ставки букмекеров на заключительный товарищеский матч перед Евро-2024

Во вторник, 11 июня, сборная Украины сыграет с национальной командой Молдовы в последнем товарищеском матче перед стартом финального турнира Евро-2024.

Поединок состоится на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Молдова – Украина будет доступна на нашем сайте.

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Прогнозы букмекеров на матч Молдова – Украина

Несомненным фаворитом поединка букмекеры считают команду Сергея Реброва. На победу украинцев принимаются ставки с коэффициентом 1,58. Ничья – 4,50. Выигрыш Молдовы – 6,60.

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Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Украины на континентальном первенстве сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия. Команда Реброва начнет турнир 17 июня поединком против Румынии в Мюнхене.

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Ранее сообщалось, что сборная Украины объявила финальную заявку на Евро-2024.

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