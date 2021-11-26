"Молил Бога, чтобы не Италия": Петраков прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022

В свою очередь, капитан "сине-желтых", голкипер Андрей Пятов признал, что Шотландия — более удобный конкурент для нашей команды, чем Португалия или Италия.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал итоги жеребьевки стыковых матчей плей-офф на ЧМ-2022, по которому наша команда сыграет с Шотландией.

Об этом информирует youtube- канал vZbirna.

"Хорошая жеребьевка. Повезло, что не попали Италия и Португалия. Сидел здесь и молил Бога, чтобы они не попались. Если бы Португалия или Италия, то можно было бы сказать без шансов", — признался Петраков.

Тренер сказал, что хотел, чтобы Украине попалась одна из британских команд, участвовавших в жеребьевке — Шотландия или Уэльс.

"Хорошие британские команды. Честно говоря, я хотел этих соперников. Интересно будет сыграть. Шотландию сейчас начинаем изучать. Я даже не смотрел еще информацию о них. Играем на выезде. Если бы еще дома сыграли, то вообще была бы фантастика. Наша цель — 24 марта, когда будет матч с Шотландией. Никогда не заглядываю далеко", — сказал Петраков.

Также главный тренер добавил, что считает правильным решение ФИФА о разведении команд Украины и России. По его словам, матчи между сборными нашей страны и государства-агрессора пока не ко времени.

В свою очередь, капитан "сине-желтых", голкипер Андрей Пятов признал, что Шотландия — более удобный конкурент для нашей команды, чем Португалия или Италия.

"Повезло, честно говоря. Выбор был между Италия-Португалия и Шотландия-Уэльс. Шанс 50 на 50. Но это также и бремя ответственности. Мы получили равного себе соперника и потому обязаны его проходить", — отметил Пятов.

Напомним, что в плейофе отбора к ЧМ-2022 Украина сыграет с Шотландией. Матч пройдет 24 марта 2022 года. В случае победы над шотландцами нашу команду ожидает победитель пары Уэльс/Австрия.

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