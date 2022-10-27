Молниеносный гол Пихальонка помог "Днепру-1" пробиться в плей-офф Лиги конференций (видео)

В четверг, 27 октября, "Днепр-1" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23 сыграл против кипрского "Аполлона".

"Днепр-1" победил кипрский "Аполлон" в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23. Поединок завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол матча забил на 39-й минуте Александр Пихольнок. Он получил пас, нашел немного свободного пространства и с далекого расстояния нанес молниеносный удар, направив мяч мимо голкипера в левый нижний угол ворот.

К концу поединка соперники безрезультатно пытались сравнять счет. В конце матча "Аполлон" остался в меньшинстве — Бассель Жраде сзади ударил локтем в голову Руслана Бабенко.

Благодаря этой победе "Днепр-1" пробился в плей-офф ЛК. Команда Кучера впервые в истории сыграет на стадии плей-офф в еврокубковом турнире.

В другом матче группы E нидерландский АЗ на выезде одолел лихтенштейнский "Вадуц" (1:2).

После 5 тура "Днепр-1" находится на втором месте турнирной таблицы с 10 очками. Лидирует в группе АЗ, имея в активе 12 баллов. "Аполлон" – третий (4). "Вадуц" остался на дне (2).

Матчи 6-го тура пройдут 3 ноября: "Аполлон" – "Вадуц", АЗ – "Днепр-1".

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