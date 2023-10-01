Молниеносный триумф: Гвоздик ярко нокаутировал соперника во втором раунде (видео)

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик победил бразильца Исаака Родригеса в бою, который состоялся в ночь на 1 октября в Лас-Вегасе (США).

Украинец и бразилец сошлись в андеркарде вечера бокса, главным событием которого стал поединок Сауль Альварес – Джермелл Чарло. Гвоздик одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

С самого начала боя Александр захватил инициативу и уже во второй трехминутке провел отличную комбинацию, после которой его соперник оказался на канвасе. Бразилец сумел подняться до конца отсчета рефери, но тот решил остановить поединок.

Видео нокаута

WHAT A START



Oleksandr Gvozdyk находится внизу Rodrigues with right hook to earn the 2nd round TKO victory in our #CaneloCharlo prelims opener



Stream: https://t.co/dJMSU4lOQY pic.twitter.com/QoOgrD1WxH — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) September 30, 2023

Для Гвоздика это был третий поединок после возвращения в бокс. В июне 2020 года Александр объявил о завершении карьеры, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину принял решение вернуться на ринг.

В первом бою после возобновления боксерской карьеры Александр в феврале этого года одержал победу единогласным решением судей над мексиканцем Жосуэ Обандо, а в мае в шестом раунде зрелищно нокаутировал латвийца Ричардса Болотникса.

Теперь в послужном списке Гвоздика 20 побед (16 – нокаутом) и одно поражение. В октябре 2019 года он проиграл титул чемпиона WBC россиянину Артуру Бетербиеву.

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