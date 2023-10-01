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Молниеносный триумф: Гвоздик ярко нокаутировал соперника во втором раунде (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Молниеносный триумф: Гвоздик ярко нокаутировал соперника во втором раунде (видео)

Александр Гвоздик/Фото: instagram.com/alex_gvozdyk

Александр выиграл третий поединок подряд после возобновления карьеры.

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик победил бразильца Исаака Родригеса в бою, который состоялся в ночь на 1 октября в Лас-Вегасе (США).

Украинец и бразилец сошлись в андеркарде вечера бокса, главным событием которого стал поединок Сауль Альварес – Джермелл Чарло. Гвоздик одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

С самого начала боя Александр захватил инициативу и уже во второй трехминутке провел отличную комбинацию, после которой его соперник оказался на канвасе. Бразилец сумел подняться до конца отсчета рефери, но тот решил остановить поединок.

Видео нокаута

Для Гвоздика это был третий поединок после возвращения в бокс. В июне 2020 года Александр объявил о завершении карьеры, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину принял решение вернуться на ринг.

В первом бою после возобновления боксерской карьеры Александр в феврале этого года одержал победу единогласным решением судей над мексиканцем Жосуэ Обандо, а в мае в шестом раунде зрелищно нокаутировал латвийца Ричардса Болотникса.

Теперь в послужном списке Гвоздика 20 побед (16 – нокаутом) и одно поражение. В октябре 2019 года он проиграл титул чемпиона WBC россиянину Артуру Бетербиеву.

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Дата публикации
Просмотры
672
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