Молодая команда с большими амбициями: как формируется сборная Украины по паделу

Сборная Украины по паделу / Федерация падела Украины

Сборная Украины по паделу — одна из самых молодых в спортивной среде нашей страны. Команда только проходит этап становления, формирует состав и выстраивает систему подготовки. И результаты украинских игроков постепенно заявляют о себе на международном уровне.

Как именно формируется национальная команда, кто имеет наибольшие шансы попасть в состав и какие критерии отбора являются определяющими — об этом мы пообщались с тренером сборной Украины Вячеславом Седоплатовым.

Седоплатов, к слову — играющий тренер, который удачно совмещает игру на корте с тренерскими задачами. Он рассказывает, что ключевую роль в отборе в сборную, как и в других федерациях, играют внутренние соревнования.

"На сегодняшний день основными критериями являются результаты на чемпионате и Кубке Украины. В состав сборной попадают игроки, которые входят в топ-3 чемпионата, а также те, кто занял первое и второе места на Кубке Украины. Мы также обращаем внимание на международный рейтинг. Окончательное решение принимает тренерский совет, в который входит пять человек" , — отмечает тренер.

В общей сложности состав национальной команды насчитывает 8 игроков основы, 8 кандидатов в сборную и еще 8 игроков, которые являются резервными.

"На чемпионаты Европы или мира едут только 8 игроков. В матчах принимают участие 6, еще двое — запасные. При этом тренер может менять пары перед каждой игрой, но это нужно согласовывать с судьями заранее" , — объясняет тренер.

Падел — командный вид спорта, поэтому важным фактором является взаимодействие между игроками, "командная химия" и ощущение своего партнера и его действий без слов.

"Обычно игроки выступают вместе в течение сезона или на ключевых турнирах. Но мы также экспериментируем на сборах, смотрим, как они взаимодействуют. Сильнейшие пары — это те, где игроки понимают друг друга без слов. Для игроков сборной по паделу очень важна базовая подготовка, желательно теннисная. Во-вторых, постоянные тренировки. Падел имеет свою специфику, в частности, игру после отскока от стекла, к этому нужно привыкнуть. И, конечно, физическая подготовка, ведь это очень динамичный вид спорта" , — говорит Седоплатов.

Конкуренция в сборной стремительно растет и с каждым днем команда становится сильнее и лучше. Уже сейчас в сборной есть лидеры, готовые заявить о себе на международной арене.

"Сейчас появляется все больше игроков, которые показывают хороший уровень. И чтобы попасть в сборную, нужно быть одним из лучших, конкуренция в команде уже очень высокая. Я бы отметил Владислава Городинского, он очень быстрый и умный игрок с хорошей реакцией и сильным смэшем. Также Артем Авдеев, который тренируется в Марбелье, Богдан Левчук и Марко Билык. Среди девушек лидеры: Алина Ерошенко, Татьяна Дичка и Екатерина Вовк, которая демонстрирует быстрый прогресс" , — заключает тренер.

Несмотря на то, что сборная Украины по паделу пока уступает ведущим командам мира, таким как Испания, Аргентина или Швеция, уже сейчас виден потенциал наших игроков. Федерация падела Украины шаг за шагом выстраивает систему подготовки и делает много для того, чтобы наша сборная могла бороться с лучшими и побеждать их.