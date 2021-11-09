Молодая российская волейболистка умерла от тяжелой болезни: стали известны подробности

Ей был всего 21 год.

21-летняя волейболистка российского клуба "Уфимочка-УГНТУ" Алия Хамбикова скончалась от тяжелой болезни.

Об этом сообщила пресс-служба мужского волейбольного клуба "Урал" у себя в Instagram.

Детали смерти молодой спортсменки источник решил оставить в тайне, отметив лишь, что она внезапно ушла из жизни из-за болезни. Однако позже "Спорт Бизнес Online" написал, что причиной смерти девушки стала лейкемия - рак крови.

"Алия ушла из жизни 7 ноября. Для нас это большой шок, очень большая потеря. Алия была прекрасным человеком, жизнерадостным. В команде у нее со всеми были прекрасные отношения. Сложно описать словами, что произошло. Почему не указали причину болезни? Посоветовались и подумали, что клубу не совсем будет корректно называть причину: если захотят озвучить родственники или близкие люди, они озвучат, это личное дело.

Видел, что многие в комментариях пишут о коронавирусе. Нет, это не ковид. В последний месяц у нее обнаружили распространенное, тяжелое заболевание. Мы решили не афишировать его. Алия пропускала последний тур, лежала в больнице. К сожалению, все пошло по самому худшему сценарию. Еще раз выражаем соболезнования, это большая потеря", - сказал глава пресс-службы "Урала" Денис Таипов.

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