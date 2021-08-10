Молодая участница Олимпиады умерла после тревожного сообщения у себя в соцсетях

Молодая участница Олимпиады умерла после тревожного сообщения у себя в соцсетях

Спортсменке было 24 года.

Новозеландская велогонщица Оливия Подмор умерла через несколько часов после своей публикации в Instagram, в которой рассказала о душевных страданиях.

Об этом сообщает телеканал NZ.

За несколько часов до новости о смерти велосипедистка опубликовала следующее сообщение.

"Чувство, когда ты выигрываешь, не похоже ни на что другое. Но ни на что не похоже и другое чувство: когда ты проигрываешь, когда тебя не ставят в состав, когда ты травмирован, когда ты не отвечаешь ожиданиям общества, таким, как наличие дома, брака, детей. И все это потому, что ты пытаешься отдать всю себя спорту", - написала Оливия в Instagram.

Отметим, что позже этот пост был удален из Сети. Подробности смерти 24-летней велогонщицы неизвестны.

Подмор участвовала в командном спринте на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В 2017 году она стала чемпионом Новой Зеландии в кейрине.

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