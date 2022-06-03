Молодежная сборная Украины досрочно гарантировала себе плей-офф отбора к Евро-2023

Сборная Украины U-21 уже точно не опустится ниже второго места в турнирной таблице, обеспечив свое участие в отборе на Чемпионат Европы 2023 года.

Это стало возможным после того, как сборная Сербии на выезде уступила сверстникам из Франции (0:2). Балканцы теперь точно не смогут составить конкуренцию Украине за второе место в группе.

Таким образом, "сине-желтые" досрочно гарантировали себе второе место в секстете, где все еще даже имеют шанс поспорить с "Ле Бле" за лидерство. Впрочем, выиграть группу подопечные Руслана Ротаня смогут лишь в том случае, если в очном противостоянии одолеют Францию, а та, в свою очередь, еще и не должна победить в другом матче группы. Украине тем временем для первого места необходимо набрать в последних трех играх минимум семь баллов.

Сейчас турнирная таблица группы, где выступает Украина, выглядит так:

Фото: flashscore.ua

Следующие матчи молодежной сборной Украины в отборе на Евро-2023:

5 июня: Украина — Северная Македония,

9 июня: Украина — Франция,

12 июня: Армения — Украина,

КТО ВЫХОДИТ В ФИНАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЕВРО-2023

В финальный турнир попадут 9 победителей групп, лучшая вторая команда и 4 победителя плей-офф среди команд, занявших вторые места.

КОГДА И ГДЕ БУДЕТ ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ЕВРО-2023

Финальный турнир Евро-2023 состоится в июне-июле 2023 года. Его будут принимать Грузия и Румыния, они получили автоматические путевки в качестве хозяев турнира.

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