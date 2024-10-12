Молодежная сборная Украины драматично проиграла Англии в отборе на Евро-2025 (видео)

Молодежная сборная Украины (U-21) на выезде проиграла Англии в матче 9-го тура группового этапа квалификации на Евро-2025. Поединок в Борнмуте завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Первый тайм прошел без забитых мячей. Во второй половине встречи "сине-желтые" открыли счет – на 71-й минуте Тарас Михавко головой замкнул подачу Олега Очеретько с углового.

Однако удержать победный результат подопечные Унаи Мельгосы не сумели. Спасителем английской команды стал Джеймс Макети, который оформил дубль, отличившись голами на 88-й и 90+2-й минутах.

Полное видео матча Англия U-21 – Украина U-21

Украинская "молодежка" впервые потеряла очки в квалификации на чемпионат Европы-2025. До этого команда Мельгосы выиграла все восемь матчей подряд, гарантировав себе попадание на континентальное первенство.

Перед заключительным туром отбора на Евро-2025 молодежная сборная Украины с 24 очками возглавляет группу F, опережая Англию на 2 балла. Последний матч "сине-желтые" сыграют 15 октября в гостях с Сербией.

Напомним, в финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия (хозяйка финального турнира) и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест).

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