Молодежная сборная Украины драматично вырвала победу над Англией и возглавила группу отбора Евро-2025

Молодежная сборная Украины (U-21) обыграла молодежную команду Англии (U-21) в матче 3-го тура группового этапа квалификации на Евро-2025. Поединок в словацком городе Кошице завершился победой "сине-желтых" со счетом 3:2 .

В течение всего матча англичане больше владели мячом, однако в первом тайме наша команда смогла шокировать соперника двумя голами. На 31-й минуте счет открыл Назар Волошин, который из пределов штрафной точно пробил в дальний угол после передачи с правого фланга от Максима Брагару.

На 43-й минуте подопечные Унаи Мельгосы удвоили свое преимущество – роскошным прямым ударом со штрафного забил Олег Очеретько.

Во втором тайме англичане сумели ответить своими двумя голами. Сначала на 67-й минуте отставание "Трех львов" сократил Нони Мадуэке. А за минуту до конца основного времени поединка Чарли Крессвелл сравнял счет.

Однако это был еще не конец. В компенсированное время Илья Квасница воспользовался передачей Валентина Рубчинского и точным ударом в дальний угол из пределов штрафной принес украинской сборной победу.

Благодаря этой победе украинцы с 9 очками стали единоличным лидером своей группы отбора к Евро-2025. Ранее "сине-желтые" одолели команду Северной Ирландии (1:0) и разгромили Люксембург (3:0).

Английская "молодежка" с 6 баллами опустилась на второе место. В двух предыдущих матчах англичане разбили Люксембург (3:0) и поиздевались над Сербией (9:1).

Отметим, что сборная Англии – действующий чемпион Европы U-21. В финале молодежного Евро-2023 англичане минимально обыграли Испанию (1:0). Сборная Украины на этом турнире дошла до полуфинала, благодаря чему впервые в истории пробилась на Олимпийские игры.

В следующем матче отбора на континентальное первенство украинская "молодежка" 17 ноября будет принимать Люксембург. Днем позже Англия на выезде сыграет против Сербии.

В финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия (хозяйка финального турнира) и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест).

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