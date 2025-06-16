Молодежная сборная Украины на Евро-2025 (U-21): что нужно "сине-желтым" для выхода в плей-офф

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

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Молодежная сборная Украины (U-21) по футболу продолжает выступления в финальной части Евро-2025.

Команда Унаи Мельгосы на старте турнира потерпела поражение от Дании (2:3), а затем одержала победу над Финляндией (2:0).

После двух туров "сине-желтые", имея 3 очка, занимают второе место в группе D. Выход в плей-офф досрочно оформила Дания (6 баллов), которая после победы над Украиной сумела сенсационно одолеть Нидерланды (2:1). Нидерландцы и финны замыкают квартет, имея по одному зачетному пункту благодаря ничьей (2:2) в очном матче первого тура.

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Турнирная таблица в группе D перед заключительным туром

1. Дания – 6 очков (2 матча)

2. Украина – 3 очка (2)

3. Нидерланды – 1 очко (2)

4. Финляндия – 1 очко (2)

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Что нужно сборной Украины для выхода в пле-йофф

Для того, чтобы занять второе место и выйти в плей-офф, "сине-желтым" необходимо в последнем туре не проиграть Нидерландам. Этот матч состоится в среду, 18 июня, в 19.00 по киевскому времени.

На первой позиции в группе украинцы уже никак не могут финишировать, ведь определяющими являются личные встречи. Даже если Украина победит Нидерланды, а Дания проиграет Финляндии, то подопечные Мельгосы по равенству очков (по 6) не обойдут датчан в таблице.

Если же украинцы сыграют вничью с нидерландцами, а финны обыграют датчан, то при равенстве очков с Финляндией (по 4) "сине-желтые" все равно сохранят второе место и попадут в плей-офф.

Кто может стать соперником сборной Украины в плей-офф

Если сборная Украины займет второе место в своей группе, то дальше в четвертьфинале встретится с победителем квартета С. Это может быть Португалия, Франция или Грузия. Кто именно – станет известно по итогам последнего тура.

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Турнирная таблица в группе C перед заключительным туром

1. Португалия – 4 очка (2 матча)

2. Франция – 4 очка (2)

3. Грузия – 3 очка (2)

4. Польша – 0 очков (2)

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Потенциальный четвертьфинальный матч с участием сборной Украины состоится в субботу, 21 июня, в 19.00 по киевскому времени.

Отметим, что молодежная сборная Украины (U-21) является действующим полуфиналистом континентального первенства. На Евро-2023 украинцы под руководством Руслана Ротаня остановились в шаге от финала, проиграв в полуфинале Испании.

Благодаря этому достижению наша страна впервые в истории была представлена в футбольном турнире на Олимпийских играх, которые состоялись в 2024 году во Франции.