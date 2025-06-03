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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Молодежная сборная Украины на Евро-2025 (U-21): расписание и результаты матчей

Подопечные Унаи Мельгосы выступят на чемпионате Европы среди молодежных команд.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Молодежная сборная Украины (U-21)

Молодежная сборная Украины (U-21) / © УАФ

С 11 по 28 июня в Словакии состоится финальная стадия молодежного Евро-2025 (U-21) по футболу, участие в которой примет и сборная Украины.

Команда Унаи Мельгосы посоревнуется в группе D с Данией, Финляндией и Нидерландами.

По две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал, далее состоятся полуфиналы и финал в Братиславе.

Молодежная сборная Украины (U-21) является действующим полуфиналистом континентального первенства. На Евро-2023 украинцы под руководством Руслана Ротаня остановились в шаге от финала, проиграв в полуфинале Испании.

Благодаря этому достижению наша страна впервые в истории была представлена в футбольном турнире на Олимпийских играх, которые состоялись в 2024 году во Франции.

Расписание и результаты матчей сборной Украины на Евро-2025 (U-21)

Четверг, 12 июня

19:00. Украина – Дания

Воскресенье, 15 июня

19:00. Финляндия – Украина

Среда, 18 июня

19:00. Нидерланды – Украина

Ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины (U-21) узнала соперников в отборе на Евро-2027.

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