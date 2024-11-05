Молодежная сборная Украины назвала состав на товарищеские матчи против Португалии и Италии

Поединки запланированы на 15 и 19 ноября.

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) объявила состав на ноябрьские товарищеские матчи против Португалии и Италии.

Как сообщает официальный Telegram-канал УАФ, главный тренер "сине-желтых" Уная Мельгоса вызвал в расположение национальной команды 24 игрока.

Состав молодежной сборной Украины (U-21) на матчи против Португалии и Италии

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо"), Георгий Ермаков ("Александрия"), Иван Пахолюк ("Колос").

Защитники: Арсений Батагов ("Трабзонспор", Турция), Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба – "Динамо"), Владимир Салюк ("Металлист 1925"), Роман Дидык, Виталий Роман (оба – "Рух"), Илья Крупский ( "Ворскла"), Денис Кузык ("Кривбасс").

Полузащитники: Иван Варфоломеев ("Слован", Чехия), Максим Мельниченко ("Полесье"), Олег Очеретько ("Карпаты"), Валентин Рубчинский, Назар Волошин, Максим Брагару (все – "Динамо"), Александр Яцык ("Заря") ), Илья Квасница ("Рух"), Максим Хлань, Антон Царенко (оба – "Лехия", Польша).

Нападающие: Игорь Краснопир ("Рух"), Игорь Горбач ("Заря"), Богдан Вьюник ("Лехия", Польша).

Матч украинской "молодежки" против португальцев состоится 15 ноября в Алверка-ду-Рибатежу, с итальянцами подопечные Мельгосы сыграют 19 ноября в Специи.

Эти поединки будут для молодежной сборной Украины подготовкой к финальному турниру Евро-2025, который в следующем году будет принимать Словакия. Жеребьевка континентального первенства с участием нашей команды состоится 3 декабря.

Читайте также:

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей четвертого тура

Ребров объявил состав сборной Украины на заключительные матчи группового этапа Лиги наций

УПЛ: результаты матчей 12-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица