Молодежная сборная Украины назвала состав на заключительные матчи отбора к Евро-2025 с Англией и Сербией

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) объявила состав на заключительные матчи квалификации к чемпионату Европы-2025 против Англии и Сербии.

Главный тренер "сине-желтых" Унаи Мельгоса вызвал в расположение национальной команды 24 футболиста, сообщает официальный сайт УАФ.

Состав молодежной сборной Украины (U-21)

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Дмитрий Ледвий ("Рух" Львов), Владислав Крапивцов (без клуба).

Защитники: Иван Ермачков ("Вердер", Германия), Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба – "Динамо" Киев), Владимир Салюк ("Металлист 1925" Харьков), Роман Дидык, Виталий Роман (оба – "Рух" Львов), Артем Смоляков ("Полесье" Житомир), Илья Крупский ("Ворскла" Полтава).

Полузащитники: Иван Варфоломеев ("Слован", Чехия), Максим Мельниченко ("Полесье" Житомир), Олег Очеретько ("Карпаты" Львов), Валентин Рубчинский, Назар Волошин, Максим Брагару (все – "Динамо" Киев), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Александр Яцык ("Заря" Луганск), Олег Федор, Илья Квасница (оба – "Рух" Львов), Максим Хлань ("Лехия", Польша).

Нападающие: Игорь Краснопир ("Рух" Львов), Игорь Горбач ("Заря" Луганск).

Против англичан украинская "молодежка" сыграет 11 октября в Борнмуте на стадионе "Дин Корт" (начало – в 21:45 по киевскому времени). Поединок с сербами наша команда проведет 15 октября в городе Стара-Пазова (начало – в 21:30 по киевскому времени).

Напомним, молодежная сборная Украины досрочно вышла на Евро-2025, одержав восемь побед в восьми матчах. За два тура до конца "сине-желтые" с 24 очками лидируют в своей группе и даже если пропустят вперед отстающую на пять баллов Англию, то получат прямую путевку на чемпионат Европы как одна из трех лучших команд, занявших вторые места.

В финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия (хозяйка финального турнира) и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест).

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