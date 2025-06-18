Молодежная сборная Украины назвала стартовый состав на решающий матч Евро-2025 с Нидерландами

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

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Молодежная сборная Украины (U-21) по футболу объявила стартовый состав на матч последнего, третьего тура группового раунда финальной части Евро-2025 против команды Нидерландов.

Украина: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Батагов, Крупский, Ярмолюк, Очеретько, Рубчинский, Волошин, Брагару, Ванат

Запасные: Ермаков, Крапивцов, Смоляков, Квасница, Вьюнник, Салюк, Козик, Роман, Яцык, Царенко, Велетень

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Отметим, что капитан "сине-желтых" Владимир Бражко пропустит этот матч из-за дисквалификации, поскольку получил красную карточку в предыдущей игре с Финляндией.

Поединок Нидерланды – Украина состоится в среду, 18 июня, на "Татран Арене" в словацком Пряшеве. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступны аудиокомментарий и текстовая онлайн-трансляция матча Нидерланды – Украина.

После двух туров "сине-желтые", имея 3 очка, занимают второе место в группе D. Команда Унаи Мельгосы на старте Евро-2025 потерпела поражение от Дании (2:3), а затем одержала победу над Финляндией (2:0).

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Для того чтобы занять второе место и выйти в плей-офф, "сине-желтым" необходимо не проиграть Нидерландам. Украинцев устроит победа или ничья.

Ранее сообщалось, что определился потенциальный соперник молодежной сборной Украины в четвертьфинале Евро-2025. Если команда Мельгосы выйдет в плей-офф, то в 1/4 финала сразится с Португалией.