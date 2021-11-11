Молодежная сборная Украины не удержала победу над Северной Македонией в отборе на Евро-2023

Молодежная сборная Украины не удержала победу над Северной Македонией в отборе на Евро-2023

Гола Александра Сироты не хватило подопечным Руслана Ротаня, чтобы добыть три очка.

Молодежная сборная Украины сыграла вничью с Северной Македонией в отборе на Чемпионат Европы-2023.

Команда Руслана Ротаня вышла вперед в конце первого тайма - отличился Александр Сирота. Однако удержать победный счет "сине-желтые" не сумели.

Северная Македония отыгралась на 58-й минуте благодаря Томче Гроздановски. Этот мяч оказался последним во встрече.

После пяти сыгранных матчей Украина занимает второе место в группе H. "Сине-желтые" уступают французам, имеющим поединок в запасе, по дополнительным показателям.

В следующем матче отбора на Евро-2023 Украина 16 ноября во Львове сыграет с Сербией.

КТО ВЫХОДИТ В ФИНАЛЬНУЮ ЧАСТЬ

В финальный турнир попадут 9 победителей групп, лучшая вторая команда и 4 победителя плей-офф среди команд, занявших вторые места.

КОГДА И ГДЕ ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

Финальный турнир Евро-2023 состоится в июне-июле 2023 года. Его будут принимать Грузия и Румыния, они получили автоматические путевки как хозяева турнира.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку