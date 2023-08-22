Молодежная сборная Украины обнародовала заявку на стартовый матч отбора Евро-2025

Украинская "молодежка" с новым тренером начнет выступления в квалификации на континентальное первенство.

Молодежная сборная Украины (U-21), которая в конце июля официально получила нового главного тренера, объявила заявку на матчи с Германией и Северной Ирландией.

Как сообщает официальный сайт УАФ, испанец Унаи Мельгоса вызвал в лагерь "молодежки" на сентябрьский сбор 23 футболистов.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо"), Яков Кинарейкин ("Днепр-1"), Кирилл Фесюн ("Колос").

Защитники: Константин Вивчаренко ("Динамо"), Арсений Батагов, Антон Боль (оба – "Заря"), Данил Скорко ("Александрия"), Артем Смоляков ("Полесье"), Виталий Роман, Богдан Слюбик (оба – "Рух"), Владимир Салюк ("Черноморец").

Полузащитники : Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Владимир Бражко, Назар Волошин (оба – "Динамо"), Валентин Рубчинский ("Днепр-1"), Илья Квасница ("Рух"), Максим Брагару ("Черноморец"), Олег Очеретько, Иван Лосенко (оба – "Шахтер"), Евгений Павлюк ("Ворскла").

Нападающие: Игорь Краснопир ("Оболонь"), Денис Теслюк ("Рух"), Богдан Вьюник ("Шахтер").

Дебютный матч под руководством Мельгосы молодежная сборная Украины проведет 8 сентября – это будет спарринг против Германии.

А уже 12 сентября наша "молодежка" стартует в квалификации Евро-2025 номинально домашним поединком против Северной Ирландии, который состоится в словацком Попраде.

Кроме Украины и Северной Ирландии, в группе F также посоревнуются Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург.

В финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия (хозяйка финального турнира) и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест).

Напомним, на молодежном Евро-2023 сборная Украины дошла до полуфинала, благодаря чему впервые в истории пробилась на Олимпийские игры.

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