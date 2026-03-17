Молодежная сборная Украины объявила состав на мартовские матчи отбора Евро-2027

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

Молодежная сборная Украины (U-21) по футболу объявила состав на мартовские матчи отбора к Евро-2027 против Литвы и Венгрии.

Главный тренер нашей "молодежки" Унаи Мельгоса вызвал 24 футболистов, сообщает официальный сайт УАФ.

В пятницу, 27 марта, украинцы в словацком Кошице примут Литву, после чего во вторник, 31 марта, в Будапеште сразятся с Венгрией.

Состав молодежной сборной Украины (U-21)

Вратари: Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания), Илья Попович ("Кишварда", Венгрия), Иван Пахолюк ("Колос")

Защитники: Алексей Гусев ("Кудровка"), Сергей Корнийчук ("Верес"), Илья Крупский ("Металлист 1925"), Владислав Захарченко ("Динамо"), Владислав Кисиль ("Понферрадина", Испания), Владимир Виливальд ("Кривбасс")

Полузащитники: Богдан Редушко ("Динамо"), Антон Царенко ("Лехия" Гданьск, Польша), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Даниил Кревсун ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Максим Мельниченко, Олег Федор (оба — "Полесье"), Даниил Ващенко ("Александрия"), Артем Гусол ("Колос"), Иван Варфоломеев ("Линкольн Сити", Англия), Евгений Пастух (ЛНЗ), Антон Глущенко ("Кудровка"), Тимур Тутеров ("Эксетер Сити", Англия), Богдан Будко (АЗ Алкмар, Нидерланды)

Нападающие: Артем Степанов ("Утрехт", Нидерланды), Александр Пищур ("ЭТО Дьер", Венгрия)

На групповом этапе отбора к Евро-2027 украинская "молодежка" выступает в квинтете H вместе со сборными Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы.

Наша команда стартовала в квалификации с разгромной победы над Литвой (4:0), затем сыграла вничью с Венгрией (3:3), а также уступила Хорватии (0:1) и Турции (0:1).

После четырех сыгранных матчей сборная Украины (4 очка) идет на третьем месте в своей группе отбора к Евро-2027 (U-21). "Сине-желтые" опережают Турция (11 баллов) и Хорватия (10 пунктов).

Турнирная таблица группы H отбора на Евро-2027 (U-21) / © flashscore.ua

В финальной части Евро-2027 (U-21) выступят 16 команд: хозяева турнира (Албания и Сербия), а также еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

Напомним, что прошлым летом молодежная сборная Украины по футболу (U-21) выступила на Евро-2025, где не сумела пробиться в плей-офф. Подопечные Мельгосы заняли третье место в группе — проиграли Дании (2:3), обыграли Финляндию (2:0) и уступили Нидерландам (0:2).