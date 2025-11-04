Молодежная сборная Украины объявила состав на матч отбора Евро-2027 против Турции

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Унаи Мельгоса объявил имена футболистов, которые будут готовиться к матчу отбора Евро-2027 против Турции и товарищескому поединку с Албанией.

В заявку нашей "молодежки" на эти игры матчи 23 игрока, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Молодежная сборная Украины 14 ноября в Стамбуле сыграет матч отбора Евро-2027 с Турцией, а 17 ноября в городе Эльбасан проведет товарищеский поединок с Албанией.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания), Виктор Долгий ("Александрия"), Иван Пахолюк ("Колос" Ковалевка).

Защитники: Алексей Гусев ("Кудровка"), Сергей Корнийчук ("Верес" Ровно), Илья Крупский ("Металлист 1925" Харьков), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (оба – "Динамо" Киев), Виталий Холод ("Рух" Львов), Николай Огарков ("Александрия").

Полузащитники: Антон Царенко ("Лехия", Польша), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Даниил Кревсун ( "Боруссия" Дортмунд, Германия), Максим Мельниченко ("Полесье" Житомир), Даниил Ващенко ("Александрия"), Роман Саленко, Артем Слесарь, Андрей Маткевич (все – "Заря" Луганск), Артем Гусол ("Колос" Ковалевка), Иван Варфоломеев ("Линкольн Сити", Англия), Евгений Пастух (ЛНЗ Черкассы).

Нападающие: Артем Степанов ("Нюрнберг", Германия), Александр Пищур ("ЕТО Дьер", Венгрия).

На групповом этапе отбора к Евро-2027 украинская "молодежка" выступает в квинтете H вместе со сборными Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы.

В стартовом матче квалификации на континентальное первенство команда Мельгосы одержала разгромную победу над Литвой (4:0), а затем расписала результативную ничью с Венгрией (3:3) и потерпела поражение от Хорватии (0:1).

Сейчас украинцы с 4 очками занимают третье место в своей группе отбора на Евро-2027 (U-21). "Сине-желтых" опережают Турция и Хорватия.

Турнирная таблица группы H отбора на Евро-2027 (U-21) / © flashscore.ua

В финальной части Евро-2027 (U-21) выступят 16 команд: хозяева турнира (Албания и Сербия), а также еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

Календарь и результаты матчей сборной Украины в отборе на Евро-2027 (U-21)

5 сентября 2025 года. Литва – Украина – 0:4

10 октября 2025 года. Украина – Венгрия – 3:3

14 октября 2025 года. Хорватия – Украина – 1:0

14 ноября 2025 года. Турция – Украина

27 марта 2026 года. Украина – Литва

31 марта 2026 года. Венгрия – Украина

26 сентября 2026 года. Украина – Турция

2 октября 2026 года. Украина – Хорватия

Напомним, этим летом молодежная сборная Украины по футболу (U-21) выступила на Евро-2025, где не сумела пробиться в плей-офф. Подопечные Мельгосы заняли третье место в группе – проиграли Дании (2:3), обыграли Финляндию (2:0) и уступили Нидерландам (0:2).