Молодежная сборная Украины объявила состав на октябрьские матчи отбора Евро-2027

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Унаи Мельгоса объявил имена футболистов, которые будут готовиться к октябрьским матчам отбора на Евро-2027 против Венгрии и Хорватии.

В заявку команды вошли 24 игрока, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Молодежная сборная Украины 10 октября в словенском городе Мурска Собота сыграет номинально домашний матч с Венгрией, а 14 октября в Большой Горице – гостевой поединок с Хорватией.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Назар Домчак ("Карпаты" Львов), Иван Пахолюк ("Колос" Ковалевка), Илья Попович ("Кишварда", Венгрия).

Защитники: Михаил Протасевич, Сергей Корнийчук (оба - "Верес" Ровно), Илья Крупский ("Металлист 1925" Харьков), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (оба – "Динамо" Киев), Виталий Холод, Богдан Слюбик (оба – "Рух" Львов), Николай Огарков ("Александрия").

Полузащитники: Олег Федор ("Карпаты" Львов), Роман Саленко, Артем Слесар, Андрей Маткевич (все – "Заря" Луганск), Иван Лосенко ("Кудровка"), Антон Глущенко, Виктор Цуканов (оба – "Шахтер" Донецк), Артем Гусол ("Колос" Ковалевка), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия), Иван Варфоломеев ("Линкольн Сити", Англия), Евгений Пастух (ЛНЗ Черкассы).

Нападающие: Артём Степанов ("Нюрнберг", Германия), Богдан Попов ("Эмполи", Италия).

Соперниками "сине-желтых" в отборочной группе Евро-2027 являются Хорватия, Венгрия, Турция и Литва.

В стартовом матче квалификации на континентальное первенство украинская "молодежка" одержала разгромную победу над Литвой (4:0) и благодаря этому сейчас с тремя очками лидирует в своей группе.

В финальной части Евро-2027 (U-21) выступят 16 команд: хозяева турнира (Албания и Сербия), а также еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

Календарь и результаты матчей сборной Украины U-21 в отборе на Евро-2027

5 сентября 2025 года. Литва – Украина – 0:4

10 октября 2025 года. Украина – Венгрия

14 октября 2025 года. Хорватия – Украина

14 ноября 2025 года. Турция – Украина

27 марта 2026 года. Украина – Литва

31 марта 2026 года. Венгрия – Украина

26 сентября 2026 года. Украина – Турция

2 октября 2026 года. Украина – Хорватия

Напомним, этим летом молодежная сборная Украины по футболу (U-21) выступила на Евро-2025, где не сумела пробиться в плей-офф. Подопечные Мельгосы заняли третье место в группе – проиграли Дании (2:3), обыграли Финляндию (2:0) и уступили Нидерландам (0:2).