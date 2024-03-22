Молодежная сборная Украины обыграла олимпийскую команду Марокко в товарищеском матче (видео)

Молодежная сборная Украины (U-21) минимально победила олимпийскую сборную Марокко (U-23) в контрольном матче. Поединок в турецкой Анталии завершился со счетом 1:0 .

Единственный мяч в этой встрече "сине-желтые" забили в середине первого тайма. На 19-й минуте точный удар из-за пределов штрафной нанес полузащитник донецкого "Шахтера" Олег Очеретько.

Добавим, что сборная Марокко U-23 станет одной из соперниц сборной Украины на футбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже. Кроме матча с марокканцами, подопечных Руслана Ротаня в групповом этапе ожидают поединки против Аргентины и одной из азиатских сборных.

Полное видео матча Украина U-21 – Марокко U-23

Следующий матч украинская "молодежка" проведет 26 марта в Баку с Азербайджаном в рамках отбора на Евро-2025.

В настоящее время команда Унаи Мельгосы лидирует в группе F квалификации на чемпионат Европы-2025, одержав пять побед в пяти матчах.

"Сине-желтые" одолели команду Северной Ирландии (1:0), разгромили Люксембург (3:0), драматично вырвали победу над действующим чемпионом Европы U-21 Англией (3:2), уничтожили Люксембург (4:0) и обыграли Азербайджан (1:0).

В финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия (хозяйка финального турнира) и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест).

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