Молодежная сборная Украины обыграла Венгрию в матче отбора к Евро-2027

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21)

Молодежная сборная Украины (U-21) по футболу обыграла Венгрию в матче 6-го тура группового этапа отбора на Евро-2027. Поединок в Будапеште завершился со счетом 1:2 .

"Сине-желтые" открыли счет на 26-й минуте встречи — после навеса от Ильи Крупского ударом головой забил Александр Пищур.

Во втором тайме команда Унаи Мельгосы развила свое преимущество в счете — 68-й минуте Геннадий Синчук нанес точный удар в дальний угол из-за пределов штрафной площадки.

В компенсированное время венгры сократили отставание благодаря голу, автором которого стал Чанад-Вильмош Дэнеш, но это уже не спасло их от поражения.

Таким образом, Украина U-21 прервала свою серию без побед в отборе Евро, которая состояла из четырех матчей подряд.

Сейчас сборная Украины (8 очков) занимает третье место в своей группе отбора на Евро-2027 (U-21). "Сине-желтых" опережают Турция и Хорватия.

На групповом этапе отбора к Евро-2027 украинская "молодежка" выступает в квинтете H вместе со сборными Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы.

Турнирная таблица группы H отбора на Евро-2027 (U-21)

Впереди подопечных Мельгосы ожидают еще два матча группового этапа отбора на Евро-2027 — с Турцией (26 сентября) и Хорватией (2 октября)

Календарь и результаты матчей сборной Украины в отборе на Евро-2027 (U-21)

5 сентября 2025 года. Литва — Украина — 0:4

10 октября 2025 года. Украина — Венгрия — 3:3

14 октября 2025 года. Хорватия — Украина — 1:0

14 ноября 2025 года. Турция — Украина — 1:0

27 марта 2026 года. Украина — Литва — 1:1

31 марта 2026 года. Венгрия — Украина — 1:2

26 сентября 2026 года. Украина — Турция

2 октября 2026 года. Украина — Хорватия

В финальной части Евро-2027 (U-21) выступят 16 команд: хозяева турнира (Албания и Сербия), а также еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

Отметим, что прошлым летом молодежная сборная Украины по футболу (U-21) выступила на Евро-2025, где не сумела пробиться в плей-офф. Подопечные Мельгосы заняли третье место в группе — проиграли Дании (2:3), обыграли Финляндию (2:0) и уступили Нидерландам (0:2).

