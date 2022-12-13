Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Молодежная сборная Украины одержала вторую уверенную победу на чемпионате мира по хоккею

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
65
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Молодежная сборная Украины одержала вторую уверенную победу на чемпионате мира по хоккею

Фото: ФХУ

"Сине-желтые" лидируют в группе.

Молодежная сборная Украины по хоккею (U-20) обыграла национальную команду Польши во втором круге чемпионата мира-2022 по хоккею в дивизионе 1B. Матч завершился со счетом 5:2.

"Сине-желтые" вышли вперед на старте поединка, но соперники сократили отставание во втором периоде. В последней 20-минутке сборная Украины дожила поляков шайбами Даниила Коржилецкого и Павла Атаманчука.

Для украинцев эта победа стала второй на мировом первенстве. С шестью очками подопечные Александра Бобкина удерживают лидерство в группе.

Следующий матч на чемпионате мира сборная Украины U-20 сыграет 14 декабря против молодежной команды Эстонии, стартовавшей на ЧМ-2022 с двух поражений в дополнительное и основное время от Польши (3:4 ОТ) и Южной Кореи (1:2)

Читайте также:

Капитан сборной Украины по волейболу стал победителем Клубного чемпионата мира-2022

Лучшие на планете: женская сборная Украины по борьбе выиграла командный Кубок мира

Украинский футболист эффектным голом на последней минуте принес своей команде победу на Кипре (видео)

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
65
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация