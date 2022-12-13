Молодежная сборная Украины одержала вторую уверенную победу на чемпионате мира по хоккею

Молодежная сборная Украины по хоккею (U-20) обыграла национальную команду Польши во втором круге чемпионата мира-2022 по хоккею в дивизионе 1B. Матч завершился со счетом 5:2 .

"Сине-желтые" вышли вперед на старте поединка, но соперники сократили отставание во втором периоде. В последней 20-минутке сборная Украины дожила поляков шайбами Даниила Коржилецкого и Павла Атаманчука.

Для украинцев эта победа стала второй на мировом первенстве. С шестью очками подопечные Александра Бобкина удерживают лидерство в группе.

Следующий матч на чемпионате мира сборная Украины U-20 сыграет 14 декабря против молодежной команды Эстонии, стартовавшей на ЧМ-2022 с двух поражений в дополнительное и основное время от Польши (3:4 ОТ) и Южной Кореи (1:2)

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