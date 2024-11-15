Молодежная сборная Украины оформила камбэк и вырвала ничью в результативном спарринге с Португалией (видео)

Подопечные Унаи Мельгосы отыгрались с 1:3 и спаслись от поражения.

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) сыграла вничью с Португалией в товарищеском матче, который состоялся в Алверка-ду-Рибатежу. Результативная встреча завершилась со счетом 3:3 .

Уже на 4-й минуте поединка "сине-желтые" вышли вперед – пенальти реализовал Арсений Батагов.

Однако до перерыва португальцы ответили своими тремя мячами – забивали Рафаэль Родригес и Матеус Фернандеш, а Батагов отличился автоголом.

Впрочем, после перерыва подопечные Унаи Мельгосы оформили камбэк и спаслись от поражения. На 56-й минуте пенальти реализовал Максим Хлань. А на 86-й минуте Батагов оформил дубль и принес украинцам ничью.

Полное видео матча Португалия U-21 – Украина U-21

19 ноября команда Мельгосы в Специи сыграет спарринг с Италией. Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по киевскому времени.

Эти поединки для молодежной сборной Украины являются подготовкой к финальному турниру Евро-2025, который в следующем году будет принимать Словакия. Жеребьевка континентального первенства с участием нашей команды состоится 3 декабря.

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