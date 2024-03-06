Молодежная сборная Украины по футболу назвала состав на мартовский матч отбора Евро-2025

Молодежная сборная Украины (U-21) определилась с составом команды на первые матчи в 2024 году. В марте "сине-желтые" проведут матч квалификации чемпионата Европы-2025 с Азербайджаном, а также товарищескую игру против олимпийской сборной Марокко.

Как сообщает официальный сайт УАФ, главный тренер украинской "молодежки" Унаи Мельгоса вызвал в расположение команды 24 футболиста.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Павел Исенко ("Ворскла"), Руслан Нещерет ("Динамо"), Яков Кинарейкин ("Днепр-1").

Защитники: Илья Крупский ("Ворскла"), Константин Вивчаренко ("Динамо"), Арсений Батагов ("Заря"), Артем Смоляков ("Полесье"), Виталий Роман, Богдан Слюбик (оба – "Рух"), Владимир Салюк ("Черноморец").

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Евгений Павлюк ("Ворскла"), Назар Волошин, Антон Царенко (оба – "Динамо"), Валентин Рубчинский, Олег Очеретько (оба – "Днепр-1"), Александр Яцык ("Заря"), Максим Хлань ("Лехия", Польша), Борис Крушинский ("Полесье"), Илья Квасница ("Рух"), Иван Варфоломеев ("Слован", Чехия), Максим Брагару ("Черноморец").

Нападающие: Игорь Горбач ("Заря"), Игорь Краснопир ("Оболонь").

26 марта подопечные Мельгосы в Баку проведут матч отбора на Евро-2025 с Азербайджаном. Перед этим, 22 марта, "сине-желтые" в турецкой Анталье сыграют контрольный поединок с командой Марокко U-23.

Молодежная сборная Украины лидирует в группе F отбора на Евро-2025, опережая Англию на три очка. Команда Мельгосы победила во всех пяти матчах квалификации на континентальное первенство.

"Сине-желтые" одолели команду Северной Ирландии (1:0), разгромили Люксембург (3:0), драматично вырвали победу над действующим чемпионом Европы U-21 Англией (3:2), уничтожили Люксембург (4:0) и обыграли Азербайджан (1:0).

В финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия (хозяйка финального турнира) и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест).

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