Молодежная сборная Украины по футболу назвала состав на решающие матчи отбора Евро-2027

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

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Молодежная сборная Украины (U-21) по футболу объявила состав на заключительные матчи группового раунда отбора к Евро-2027 против Турции и Хорватии.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

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Новый главный тренер "молодежки" Дмитрий Михайленко, который в июле заменил на посту испанца Унаи Мельгосу, вызвал на предстоящие поединки 24-х игроков.

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Состав молодежной сборной Украины (U-21)

Вратари: Назар Домчак ("Славия" Прага, Чехия), Денис Марченко ("Карпаты" Львов), Владислав Крапивцов ("Жирона" Испания).

Защитники: Даниил Малов ("Лехия" Гданьск, Польша), Николай Огарков ("Кудровка" Кудровка), Владимир Виливальд ("Кривбасс" Кривой Рог), Кирилл Дигтярь ("Металлист" Харьков), Богдан Слюбик (ЛНЗ Черкассы), Денис Гришкевич ("Полесье" Житомир), Алексей Гусев ("Черноморец" Одесса).

Полузащитники: Александр Сорока ("Гент" Бельгия), Максим Мельниченко ("Черноморец" Одесса), Олег Федор ("Полесье" Житомир), Артур Шах ("Лехия" Гданьск, Польша), Рамик Гаджиев (ФК "Харьков" Харьков), Даниил Ващенко ("Эпицентр" Каменец-Подольский), Антон Глущенко ("Заря" Луганск), Антон Царенко ("Блаус-Вайс Линц" Австрия), Геннадий Синчук ("Монреаль" Канада), Даниил Кревсун ("Залоэгерсег" Венгрия), Алексей Талпа ("Маккаби" Нетания, Израиль), Лука Лемишко ("Земплин" Михаловце, Словакия).

Нападающие: Дмитрий Богданов ("Энерги" Котбус, Германия), Александр Пищур ("Жирона" Испания).

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Номинально домашние матчи с Турцией и Хорватией украинская "молодежка" проведет 26 сентября и 2 октября соответственно в венгерском городе Мишкольц на стадионе DVTK. Обе игры начнутся в 19:00 по киевскому времени.

Кроме того, 5 октября "сине-желтые" сыграют товарищеский поединок против Албании. Он состоится в венгерском городе Эгер на городском стадионе имени Тибора Сентмарьяи и начнется в 16:30 по киевскому времени.

Сейчас сборная Украины U-21 с 8 очками занимает третье место в группе Н квалификации к Евро-2027. "Сине-желтые" на три балла отстают от Турции и на пять — от Хорватии.

В финальной части Евро-2027 (U-21) выступят 16 команд: хозяева турнира (Албания и Сербия), а также еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

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Ранее сообщалось, что Мальдера объявил состав сборной Украины на матчи Лиги наций.

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