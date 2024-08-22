Молодежная сборная Украины по футболу назвала состав на сентябрьские матчи отбора к Евро-2025

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) объявила заявку на сентябрьские матчи квалификации к чемпионату Европы-2025.

На поединки против Сербии и Северной Ирландии главный тренер "сине-желтых" Унаи Мельгоса вызвал в расположение команды 24 футболиста, сообщает официальный сайт УАФ.

Состав молодежной сборной Украины (U-21)

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Шахтер" Донецк), Яков Кинарейкин ("Карпаты" Львов).

Защитники: Арсений Батагов ("Трабзонспор", Турция), Владимир Салюк ("Металлист 1925" Харьков), Роман Дидык, Виталий Роман (оба – "Рух" Львов), Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба – "Динамо" Киев), Илья Крупский ("Ворскла" Полтава), Артем Смоляков ("Полесье" Житомир).

Полузащитники: Иван Варфоломеев ("Слован", Чехия), Максим Мельниченко, Олег Очеретько (оба – "Карпаты" Львов), Валентин Рубчинский, Назар Волошин, Максим Брагару (все – "Динамо" Киев), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Александр Яцык ("Заря" Луганск), Олег Федор, Илья Квасница (оба – "Рух" Львов), Максим Хлань ("Лехия", Польша).

Нападающие: Игорь Краснопир ("Рух" Львов), Игорь Горбач ("Заря" Луганск).

Номинально домашний матч против Сербии украинцы сыграют 6 сентября в латвийской Риге (начало – в 19:00 по киевскому времени), а выездной поединок с Северной Ирландией состоится 10 сентября в городе Баллимина (старт – в 21:45 по киевскому времени).

Турнирное положение в группе сборной Украины в отборе на Евро-2025 (U-21)

1. Украина – 18 очков (6 матчей), 15:2 (разница голов)

2. Англия – 18 очков (7), 32:5

3. Сербия – 10 очков (7), 9:16

4. Северная Ирландия – 6 очков (6), 4:8

5. Люксембург – 4 очка (8), 4:23

6. Азербайджан – 3 очка (6), 4:14

В финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия (хозяйка финального турнира) и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест).

Расписание матчей сборной Украины в отборе на Евро-2025 (U-21)

6 сентября. Украина – Сербия

10 сентября. Северная Ирландия – Украина

11 октября. Англия – Украина

15 октября. Сербия – Украина

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