Молодежная сборная Украины по футболу назвала состав на сентябрьские матчи отбора к Евро-2025

Подопечные Унаи Мельгосы сыграют против Сербии и Северной Ирландии.
Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) объявила заявку на сентябрьские матчи квалификации к чемпионату Европы-2025.
На поединки против Сербии и Северной Ирландии главный тренер "сине-желтых" Унаи Мельгоса вызвал в расположение команды 24 футболиста, сообщает официальный сайт УАФ.
Состав молодежной сборной Украины (U-21)
Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Шахтер" Донецк), Яков Кинарейкин ("Карпаты" Львов).
Защитники: Арсений Батагов ("Трабзонспор", Турция), Владимир Салюк ("Металлист 1925" Харьков), Роман Дидык, Виталий Роман (оба – "Рух" Львов), Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба – "Динамо" Киев), Илья Крупский ("Ворскла" Полтава), Артем Смоляков ("Полесье" Житомир).
Полузащитники: Иван Варфоломеев ("Слован", Чехия), Максим Мельниченко, Олег Очеретько (оба – "Карпаты" Львов), Валентин Рубчинский, Назар Волошин, Максим Брагару (все – "Динамо" Киев), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Александр Яцык ("Заря" Луганск), Олег Федор, Илья Квасница (оба – "Рух" Львов), Максим Хлань ("Лехия", Польша).
Нападающие: Игорь Краснопир ("Рух" Львов), Игорь Горбач ("Заря" Луганск).
Номинально домашний матч против Сербии украинцы сыграют 6 сентября в латвийской Риге (начало – в 19:00 по киевскому времени), а выездной поединок с Северной Ирландией состоится 10 сентября в городе Баллимина (старт – в 21:45 по киевскому времени).
Турнирное положение в группе сборной Украины в отборе на Евро-2025 (U-21)
1. Украина – 18 очков (6 матчей), 15:2 (разница голов)
2. Англия – 18 очков (7), 32:5
3. Сербия – 10 очков (7), 9:16
4. Северная Ирландия – 6 очков (6), 4:8
5. Люксембург – 4 очка (8), 4:23
6. Азербайджан – 3 очка (6), 4:14
В финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия (хозяйка финального турнира) и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест).
Расписание матчей сборной Украины в отборе на Евро-2025 (U-21)
6 сентября. Украина – Сербия
10 сентября. Северная Ирландия – Украина
11 октября. Англия – Украина
15 октября. Сербия – Украина
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