Молодежная сборная Украины по футболу объявила состав на стартовый матч отбора Евро-2027

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) по футболу Унаи Мельгоса объявил имена игроков, которые будут готовиться к стартовому матчу отбора на Евро-2027 против Литвы.

В заявку украинской "молодежки" вошли 24 футболиста, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Поединок Литва – Украина состоится в пятницу, 5 сентября, в городе Друскининкай на ЛСК "Друскининкай стэдиум".

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания), Илья Попович ("Кишварда", Венгрия), Иван Пахолюк ("Колос" Ковалевка).

Защитники: Илья Крупский ("Металлист 1925" Харьков), Вячеслав Кульбачук ("Дебрецен", Венгрия), Николай Киричок ("Карпаты" Львов), Андрей Китела, Богдан Слюбик (оба – "Рух" Львов), Николай Огарков ("Александрия"), Сергей Корнийчук ("Полесье" Житомир), Даниель Вернаттус ("Металлист" Харьков).

Полузащитники: Олег Федор, Артур Шах (оба – "Карпаты" Львов), Роман Саленко ("Заря" Луганск), Рамик Гаджиев ("Металлист 1925" Харьков), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Даниил Кревсун ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Максим Мельниченко ("Полесье" Житомир), Артем Гусол ("Колос" Ковалевка), Иван Варфоломеев ("Линкольн Сити", Англия).

Нападающие: Артем Степанов ("Нюрнберг", Германия), Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Александр Пищур ("Дьер", Венгрия).

Соперниками "сине-желтых" в отборочной группе Евро-2027 будут Хорватия, Венгрия, Турция и Литва.

В финальной части Евро-2027 (U-21) выступят 16 команд: хозяева турнира (Албания и Сербия), а также еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

Календарь матчей сборной Украины в отборе на Евро-2027 (U-21)

5 сентября 2025 года. Литва – Украина

10 октября 2025 года. Украина – Венгрия

14 октября 2025 года. Хорватия – Украина

14 ноября 2025 года. Турция – Украина

27 марта 2026 года. Украина – Литва

31 марта 2026 года. Венгрия – Украина

26 сентября 2026 года. Украина – Турция

2 октября 2026 года. Украина – Хорватия

Напомним, этим летом молодежная сборная Украины по футболу (U-21) выступила на Евро-2025, где не сумела пробиться в плей-офф. Подопечные Мельгосы заняли третье место в группе – проиграли Дании (2:3), обыграли Финляндию (2:0) и уступили Нидерландам (0:2).