Молодежная сборная Украины по футболу осталась без главного тренера

Унаи Мельгоса / © УАФ

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Испанский специалист Унаи Мельгоса покинул пост главного тренера молодежной сборной Украины по футболу (U-21).

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Стороны решили не продлевать контракт, срок действия которого истек этим летом.

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"УАФ благодарит Унаи Мельгосу за работу и желает успеха в дальнейшей карьере", — говорится в посте.

Мельгоса возглавил украинскую "молодежку" летом 2023 года. Под его руководством "сине-желтые" вышли в финальный турнир Евро-2025, где не сумели пробиться в плей-офф, заняв третье место в группе с Данией, Нидерландами и Финляндией.

Под руководством Мельгосы команда провела 29 матчей, из которых выиграла всего 13.

На данный момент сборная Украины U-21 занимает третье место в группе Н квалификации к Евро-2027. "Сине-желтые" на три очка отстают от Турции и на пять — от Хорватии.

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Впереди нашу молодежную сборную ожидают еще два матча группового этапа отбора на Евро-2027 — с Турцией (26 сентября) и Хорватией (2 октября)

В финальной части Евро-2027 (U-21) выступят 16 команд: хозяева турнира (Албания и Сербия), а также еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

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