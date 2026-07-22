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Молодежная сборная Украины по футболу получила нового главного тренера
Дмитрий Михайленко возглавил команду "сине-желтых" U-21.
Дмитрий Михайленко стал новым главным тренером молодежной сборной Украины по футболу (U-21).
Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).
На посту наставника команды "сине-желтых" U-21 Михайленко заменил испанца Унаи Мельгосу, контракт которого истек в июне 2026 года.
До этого Михайленко возглавлял юношескую сборную Украины (U-19). Под его руководством команда дважды выходила в полуфинал юношеского Евро. Также тренер работал со сборной Украины U-20 на молодежном чемпионате мира-2025, где она дошла до 1/8 финала.
Сейчас сборная Украины U-21 с 8 очками занимает третье место в группе Н квалификации к Евро-2027. "Сине-желтые" на три балла отстают от Турции и на пять — от Хорватии.
Впереди нашу молодежную сборную ожидают заключительные матчи группового этапа отбора на Евро-2027 — с Турцией (26 сентября) и Хорватией (2 октября)
В финальной части Евро-2027 (U-21) выступят 16 команд: хозяева турнира (Албания и Сербия), а также еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).
Ранее стало известно, где сборная Украины по футболу проведет домашние матчи Лиги наций.