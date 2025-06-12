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Молодежная сборная Украины по футболу поражением стартовала на Евро-2025 (видео)
Команда Унаи Мельгосы неудачно начала выступления на континентальном первенстве.
Молодежная сборная Украины (U-21) по футболу проиграла команде Дании в матче первого тура группового этапа финальной части Евро-2025. Поединок на "Татран Арене" в словацком Пряшеве завершился со счетом 2:3.
"Сине-желтые" открыли счет на 22-й минуте встречи. Назар Волошин на дальней штанге замкнул прострел Олега Очеретько с правого фланга.
Во втором тайме датчане отыгрались – на 62-й минуте прострел Антона Гаи с правого фланга на дальней штанге сильным ударом в ворота Руслана Нещерета завершил Клемент Бишофф.
На 78-й минуте подопечные Унаи Мельгосы снова вырвались вперед – Максим Брагару положил мяч под дальнюю штангу, получив пас от Очеретько.
Однако в конце противостояния датская команда сумела оформить камбэк. На 81-й минуте паритет в игре восстановил Уильям Бевинг, а на 85-й минуте Уильям Осула принес своей сборной победу.
Обзор матча Украина U-21 – Дания U-21
Будет добавлен в скором времени.
В другом матче 1-го тура квартета D встретятся команды Финляндии и Нидерландов (12 июня, 22:00).
Далее украинскую "молодежку" ждут матчи против Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня). Две лучшие сборные группы выйдут в четвертьфинал.
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Также к вашему вниманию все группы и турнирные таблицы Евро-2025 (U-21) по футболу, которые будут обновляться после сыгранных матчей.
Напомним, молодежная сборная Украины (U-21) является действующим полуфиналистом континентального первенства. На Евро-2023 украинцы под руководством Руслана Ротаня остановились в шаге от финала, проиграв в полуфинале Испании.
Благодаря этому достижению наша страна впервые в истории была представлена в футбольном турнире на Олимпийских играх, которые состоялись в 2024 году во Франции.