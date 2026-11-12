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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Молодежная сборная Украины по футболу потерпела разгромное поражение в товарищеском матче

Подопечные Дмитрия Михайленко пропустили четыре "сухих" гола от шотландцев.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Молодежная сборная Украины по футболу (U-21)

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

Молодежная сборная Украины (U-21) по футболу разгромно уступила Шотландии (0:4) в товарищеском матче, который состоялся 12 ноября на стадионе "Пинатар Арена" в испанском Сан-Педро-дель-Пинатар.

В первом тайме шотландцы дважды поразили ворота нашей команды — отличились Леннон Миллер и Калум Маклауд.

Во второй половине встречи "Тартановая армия" отправила еще два мяча в ворота "сине-желтых" — точные удары нанесли Джеймс Уилсон и Альфи Стюарт.

Впереди у команды Дмитрия Михайленко запланирован еще один спарринг — во вторник, 17 ноября, против сверстников из США. Начало — в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, молодежная сборная Украины (U-21) не сумела выйти в финальный турнир Евро-2027, финишировав на третьем месте в группе Н, позади Хорватии и Турции.

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