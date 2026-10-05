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Молодежная сборная Украины по футболу расписала результативную ничью с Албанией в спарринге
Подопечные Дмитрия Михайленко упустили победу на последних минутах встречи, которую доигрывали в меньшинстве.
Молодежная сборная Украины (U-21) по футболу разошлась результативной ничьей с Албанией (2:2) в товарищеском матче, который состоялся в венгерском городе Эгер на городском стадионе имени Тибора Сентмарьяи.
Албанцы открыли счет на 18-й минуте усилиями Кевина Додая. В начале второго тайма украинцы отыгрались — на 55-й минуте Алексей Талпа реализовал пенальти.
На 56-й минуте Дмитрий Богданов вывел "сине-желтых" вперед. Однако удержать победу подопечные Дмитрия Михайленко не сумели — на 90-й минуте Эральд Максути сравнял счет для албанцев ударом головой после подачи с углового.
Отметим, что с 69-й минуты украинцы играли в меньшинстве после того, как Даниил Ващенко получил прямую красную карточку.
Полное видео матча Украина U-21 — Албания U-21
Для молодежной сборной Украины (U-21) это был первый спарринг после невыхода на Евро-2027. "Сине-желтые" с 12 очками после восьми матчей завершили групповой этап на третьем месте — позади Хорватии и Турции.
Последний отборочный матч украинцы провели против ледера группы Хорватии и одержали победу, но этот результат уже не влиял на итоговую таблицу.
Для украинцев это первый невыход в финальную часть Евро U-21 по футболу за шесть лет. В последний раз наша "молодежка" оставалась вне чемпионата Европы в 2021 году.
Ранее сообщалось, что сборная Украины объявила заявку на матч против Венгрии в Лиге наций.