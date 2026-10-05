Молодежная сборная Украины по футболу расписала результативную ничью с Албанией в спарринге

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

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Молодежная сборная Украины (U-21) по футболу разошлась результативной ничьей с Албанией (2:2) в товарищеском матче, который состоялся в венгерском городе Эгер на городском стадионе имени Тибора Сентмарьяи.

Албанцы открыли счет на 18-й минуте усилиями Кевина Додая. В начале второго тайма украинцы отыгрались — на 55-й минуте Алексей Талпа реализовал пенальти.

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На 56-й минуте Дмитрий Богданов вывел "сине-желтых" вперед. Однако удержать победу подопечные Дмитрия Михайленко не сумели — на 90-й минуте Эральд Максути сравнял счет для албанцев ударом головой после подачи с углового.

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Отметим, что с 69-й минуты украинцы играли в меньшинстве после того, как Даниил Ващенко получил прямую красную карточку.

Полное видео матча Украина U-21 — Албания U-21

Для молодежной сборной Украины (U-21) это был первый спарринг после невыхода на Евро-2027. "Сине-желтые" с 12 очками после восьми матчей завершили групповой этап на третьем месте — позади Хорватии и Турции.

Последний отборочный матч украинцы провели против ледера группы Хорватии и одержали победу, но этот результат уже не влиял на итоговую таблицу.

Для украинцев это первый невыход в финальную часть Евро U-21 по футболу за шесть лет. В последний раз наша "молодежка" оставалась вне чемпионата Европы в 2021 году.

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Ранее сообщалось, что сборная Украины объявила заявку на матч против Венгрии в Лиге наций.

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