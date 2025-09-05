Молодежная сборная Украины по футболу разгромной победой стартовала в отборе к Евро-2027

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

Реклама

Молодежная сборная Украины (U-21) по футболу разгромила сверстников из Литвы в стартовом матче отбора на Евро-2027. Встреча в литовском городе Друскининкай на ЛСК "Друскининкай стэдиум" завершилась со счетом 0:4 .

Все голы "сине-желтые" забили во втором тайме – отметились Даниил Кревсун, Сергей Корнийчук, Геннадий Синчук (с пенальти) и Рамик Гаджиев.

Кроме Литвы, соперниками сборной Украины в отборочной группе Евро-2027 также будут Хорватия, Венгрия и Турция.

Реклама

Следующий матч в отборе на Евро-2027 украинская "молодежка" сыграет 10 октября против Венгрии. Для "сине-желтых" это будет номинально домашний поединок.

В финальной части Евро-2027 (U-21) выступят 16 команд: хозяева турнира (Албания и Сербия), а также еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

Календарь и результаты матчей сборной Украины в отборе на Евро-2027 (U-21)

5 сентября 2025 года. Литва – Украина – 0:4

10 октября 2025 года. Украина – Венгрия

Реклама

14 октября 2025 года. Хорватия – Украина

14 ноября 2025 года. Турция – Украина

27 марта 2026 года. Украина – Литва

31 марта 2026 года. Венгрия – Украина

Реклама

26 сентября 2026 года. Украина – Турция

2 октября 2026 года. Украина – Хорватия

Напомним, этим летом молодежная сборная Украины по футболу (U-21) выступила на Евро-2025, где не сумела пробиться в плей-офф. Подопечные Унаи Мельгосы заняли третье место в группе – проиграли Дании (2:3), обыграли Финляндию (2:0) и уступили Нидерландам (0:2).