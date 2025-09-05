- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 210
- Время на прочтение
- 2 мин
Молодежная сборная Украины по футболу разгромной победой стартовала в отборе к Евро-2027
Подопечные Унаи Мельгосы оказались сильнее команды Литвы.
Молодежная сборная Украины (U-21) по футболу разгромила сверстников из Литвы в стартовом матче отбора на Евро-2027. Встреча в литовском городе Друскининкай на ЛСК "Друскининкай стэдиум" завершилась со счетом 0:4.
Все голы "сине-желтые" забили во втором тайме – отметились Даниил Кревсун, Сергей Корнийчук, Геннадий Синчук (с пенальти) и Рамик Гаджиев.
Кроме Литвы, соперниками сборной Украины в отборочной группе Евро-2027 также будут Хорватия, Венгрия и Турция.
Следующий матч в отборе на Евро-2027 украинская "молодежка" сыграет 10 октября против Венгрии. Для "сине-желтых" это будет номинально домашний поединок.
В финальной части Евро-2027 (U-21) выступят 16 команд: хозяева турнира (Албания и Сербия), а также еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).
Календарь и результаты матчей сборной Украины в отборе на Евро-2027 (U-21)
5 сентября 2025 года. Литва – Украина – 0:4
10 октября 2025 года. Украина – Венгрия
14 октября 2025 года. Хорватия – Украина
14 ноября 2025 года. Турция – Украина
27 марта 2026 года. Украина – Литва
31 марта 2026 года. Венгрия – Украина
26 сентября 2026 года. Украина – Турция
2 октября 2026 года. Украина – Хорватия
Напомним, этим летом молодежная сборная Украины по футболу (U-21) выступила на Евро-2025, где не сумела пробиться в плей-офф. Подопечные Унаи Мельгосы заняли третье место в группе – проиграли Дании (2:3), обыграли Финляндию (2:0) и уступили Нидерландам (0:2).