Молодежная сборная Украины по футболу узнала соперников в отборе на Евро-2027

В четверг, 6 февраля, состоялась жеребьевка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2027 (U-21). В том числе своих соперников получила и сборная Украины.

"Сине-желтые" были посеяны из первой корзины и попали в группу Н, где посоревнуются с Хорватией, Венгрией, Турцией и Литвой.

В финальной части Евро-2027 (U-21) выступят 16 команд: хозяева турнира (Албания и Сербия), а также еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф), в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

Отбор Евро-2027 (U-21): результаты жеребьевки

Группа А: Испания, Румыния, Финляндия, Косово, Кипр, Сан-Марино.

Группа B: Португалия, Чехия, Болгария, Шотландия, Азербайджан, Гибралтар.

Группа C: Франция, Швейцария, Исландия, Фарерские острова, Люксембург, Эстония.

Группа D: Англия, Ирландия, Словакия, Молдова, Казахстан, Андорра.

Группа E: Италия, Польша, Швеция, Северная Македония, Черногория, Армения.

Группа F: Германия, Грузия, Греция, Северная Ирландия, Латвия, Мальта.

Группа G: Нидерланды, Норвегия, Словения, Израиль, Босния и Герцеговина.

Группа H: Украина, Хорватия, Венгрия, Турция, Литва.

Группа I: Дания, Бельгия, Австрия, Уэльс, Беларусь.

Добавим, что сборная Украины сыграет в группе D молодежного Евро-2025 (U-21). На групповом этапе подопечные Унаи Мельгосы встретятся с Данией (12 июня), Финляндией (15 июня) и Нидерландами (18 июня).

Финальная стадия молодежного Евро-2025 (U-21) состоится с 11 по 28 июня 2025 года в Словакии. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал (21-22 июня), далее пройдут полуфиналы (25 июня) и финал в Братиславе (28 июня).

Молодежная сборная Украины (U-21) является действующим полуфиналистом континентального первенства. На Евро-2023 украинцы под руководством Руслана Ротаня остановились в шаге от финала, проиграв в полуфинале Испании.

Благодаря этому достижению наша страна впервые в истории была представлена в футбольном турнире на Олимпийских играх, которые состоялись в 2024 году во Франции.

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