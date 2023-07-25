Молодежная сборная Украины получила нового главного тренера – кто заменил Ротаня

Руслан Ротань покинул пост наставника "молодежки" и будет тренировать олимпийскую сборную.

Испанский специалист Уная Мельгоса стал новым главным тренером молодежной сборной Украины (U-21).

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Отмечается, что кандидатура Мельгосы была предложена наставником главной команды "сине-желтых" Сергеем Ребровым.

Под руководством испанского специалиста украинская "молодежка" выступит в отборе к следующему континентальному первенству – Евро-2025 (U-21).

В то же время, Руслан Ротань, руководивший командой на Евро-2023 (U-21), продолжит сотрудничество с УАФ как главный тренер олимпийской сборной. Параллельно с работой в "Александрии" он будет готовить "сине-желтых" к Играм-2024 в Париже.

Ранее Мельгоса работал с юношескими командами "Малаги" и "Атлетика" Бильбао. С 2015 по 2017 год он был тренером юношеской команды киевского "Динамо" (U-19).

После того, как Ребров покинул "Динамо", Мельгоса был помощником Реброва в венгерском "Ференцвароше" и эмиратском "Аль-Айне".

Напомним, на молодежном Евро-2023 сборная Украины дошла до полуфинала, благодаря чему впервые в истории пробилась на Олимпийские игры.

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