Молодежная сборная Украины потерпела досадное поражение на пути к Евро-2023

В пятницу, 23 сентября, состоялся матч отбора молодежного Евро-2023, в котором сборная Украины U-21 встречалась со сверстниками из Словакии.

Молодежная сборная Украины проиграла в первом матче против Словакии в рамках отбора на Евро-2023. Матч завершился со счетом 3:2 .

Хозяева открыли счет матча на 10-й минуте – отличился Томаш Суслов, исполнявший пенальти и удачно сыгравший на добивании. "Сине-желтые" ответили за 7 минут – Георгий Судаков прошил стенку со штрафного – голкипер в падении отбил мяч перед собой, а Богдан Вьюник сыграл на добивании. Больше в первом тайме команды не забивали.

В начале второй половины противостояния Давид Стрелец снова вывел Словакию вперед, на что Украина ответила голом Дмитрия Крискива по передаче Артема Бондаренко.

На 53-й минуте Стрелец в центральной зоне обыграл Арсена Батагова и отличился дублем, принесшим его команде победу.

Ответный матч состоится во вторник, 27 сентября. Игра состоится в городе Бельско-Бяла на Муниципальном стадионе и начнется в 18:30 по Киеву.

Финальный турнир Евро-2023 состоится в июне-июле 2023 года. Его будут принимать Грузия и Румыния, они получили автоматические путевки в качестве хозяев турнира. Там, кроме Грузии и Румынии, точно сыграют Англия, Бельгия, Германия (чемпион), Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Франция, Швейцария (лучшее второе место).

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