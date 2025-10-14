Молодежная сборная Украины потерпела первое поражение в отборе к Евро-2027

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

Молодежная сборная Украины (U-21) по футболу уступила Хорватии в матче третьего тура отбора на Евро-2027. Поединок в хорватском городе Велика-Горица завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече хорваты забили во втором тайме – на 54-й минуте Ловро Звонарек добил мяч в ворота после того, как Лука Вушкович со штрафного попал в штангу.

Для подопечных Унаи Мельгосы это первое поражение в нынешней квалификации на континентальное первенство. Ранее сборная Украины одержала разгромную победу над Литвой (4:0) и расписала результативную ничью с Венгрией (3:3).

На групповом этапе отбора к Евро-2027 украинская "молодежка" выступает в квинтете H вместе со сборными Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы.

После поражения от хорватов сборная Украины (4 очка) потеряла лидерство, опустившись на третье место в своей группе отбора на Евро-2027 (U-21). "Сине-желтых" обошли Турция и Хорватия.

Турнирная таблица группы H отбора на Евро-2027 (U-21) / © flashscore.ua

Следующий матч в отборе на молодежное Евро-2027 сборная Украины сыграет 14 ноября на выезде против Турции.

В финальной части Евро-2027 (U-21) выступят 16 команд: хозяева турнира (Албания и Сербия), а также еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

Календарь и результаты матчей сборной Украины в отборе на Евро-2027 (U-21)

5 сентября 2025 года. Литва – Украина – 0:4

10 октября 2025 года. Украина – Венгрия – 3:3

14 октября 2025 года. Хорватия – Украина – 1:0

14 ноября 2025 года. Турция – Украина

27 марта 2026 года. Украина – Литва

31 марта 2026 года. Венгрия – Украина

26 сентября 2026 года. Украина – Турция

2 октября 2026 года. Украина – Хорватия

Напомним, этим летом молодежная сборная Украины по футболу (U-21) выступила на Евро-2025, где не сумела пробиться в плей-офф. Подопечные Мельгосы заняли третье место в группе – проиграли Дании (2:3), обыграли Финляндию (2:0) и уступили Нидерландам (0:2).