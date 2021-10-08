Ни единого удара по воротам: молодежная сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от Франции в отборе к Евро-2023

"Сине-желтые" с середины первого тайма играли в меньшинстве.

Молодежная сборная Украины (U-21) в рамках 3-го тура квалификации к Чемпионату Европы-2023 потерпела разгромное выездное поражение от Франции со счетом 5:0.

Подопечные Руслана Ротаня оказались в крайне тяжелом положении, когда 27 минуте остались вдесятером — прямую красную карточку получил защитник Максим Таловеров.

Продержаться в меньшинстве до конца первого тайма без пропущенных голов "сине-желтым" не удалось, ведь в течение трех минут хозяев дважды огорчили голкипера Руслана Нещерета. Сначала на 40 минуте отличился Арно Калимуендо Муинга, а на 43 минуте удвоил преимущество Софиан Диоп.

В начале второй половины противостояния, а именно на 54 минуте, сборная Франции в третий раз расписалась в сетке ворот украинской команды. На этот раз отличился Амин Адли. На 68 минуте игры французы продолжили избиение над Украиной, забил Риан Черк. Поставил точку в этом матче за десять минут до конца основного времени именно Черк.

Интересно, что за все 90 минут украинцы ни разу не пробили в сторону ворот соперника.

Таким образом, проиграв Франции, сборная Украины осталась с шестью очками, которые добыла после побед над Сербией (1:0) и Арменией (2:1). Что касается Франции, то они с семью баллами возглавляют группу.

Турнирное положение в группе Н: Франция — 7 (3 матча), Украина — 6 очков (3), Фарерские острова — 5 (4), Сербия — 3 (4), Армения — 3 (4), Северная Македония — 2 (3 ).

Следующую игру в квалификации к континентальному первенству команда Ротаня проведет 12 октября, когда в Запорожье встретится с Фарерами.

КТО ВЫХОДИТ В ФИНАЛЬНУЮ ЧАСТЬ

В финальный турнир попадут 9 победителей групп, лучшая вторая команда и 4 победителя плей-офф среди команд, занявших вторые места.

КОГДА И ГДЕ ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

Финальный турнир Евро-2023 состоится в июне-июле 2023 года. Его будут принимать Грузия и Румыния, они получили автоматические путевки как хозяева турнира.

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