Молодежная сборная Украины потерпела второе поражение подряд в отборе к Евро-2027
Команда Унаи Мельгосы в Стамбуле проиграла турецким сверстникам.
Молодежная сборная Украины (U-21) по футболу уступила команде Турции в матче 4-го тура группового этапа отбора на Евро-2027. Поединок в Стамбуле завершился со счетом 1:0.
Единственный и решающий гол в этой встрече хозяева поля забили на 73-й минуте, когда отличился полузащитник итальянского "Торино" Эмирхан Илькхан.
Полное видео матча Турция U-21 – Украина U-21
Для подопечных Унаи Мельгосы это второе поражение подряд в нынешней квалификации на континентальное первенство. В предыдущем матче "сине-желтые" уступили Хорватии со счетом 0:1.
На групповом этапе отбора к Евро-2027 украинская "молодежка" выступает в квинтете H вместе со сборными Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы.
После поражения от турков сборная Украины (4 очка) осталась на третьем месте в своей группе отбора на Евро-2027 (U-21). "Сине-желтых" опережают Турция и Хорватия.
Следующий матч в отборе на молодежное Евро-2027 сборная Украины сыграет 27 марта 2026 года. Это будет номинально домашний поединок с Литвой.
В финальной части Евро-2027 (U-21) выступят 16 команд: хозяева турнира (Албания и Сербия), а также еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).
Календарь и результаты матчей сборной Украины в отборе на Евро-2027 (U-21)
5 сентября 2025 года. Литва – Украина – 0:4
10 октября 2025 года. Украина – Венгрия – 3:3
14 октября 2025 года. Хорватия – Украина – 1:0
14 ноября 2025 года. Турция – Украина – 1:0
27 марта 2026 года. Украина – Литва
31 марта 2026 года. Венгрия – Украина
26 сентября 2026 года. Украина – Турция
2 октября 2026 года. Украина – Хорватия
Напомним, этим летом молодежная сборная Украины по футболу (U-21) выступила на Евро-2025, где не сумела пробиться в плей-офф. Подопечные Мельгосы заняли третье место в группе – проиграли Дании (2:3), обыграли Финляндию (2:0) и уступили Нидерландам (0:2).