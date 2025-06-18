Молодежная сборная Украины проиграла Нидерландам и не вышла в плей-офф Евро-2025 (видео)

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

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Молодежная сборная Украины (U-21) по футболу уступила команде Нидерландов в матче последнего, третьего тура группового раунда финальной части Евро-2025. Поединок на "Татран Арене" в словацком Пряшеве завершился со счетом 2:0 .

Нидерландцы открыли счет на 34-й минуте встречи – Арсений Батагов допустил грубую ошибку на правом фланге обороны, после чего Рубен ван Боммел выкатил мяч на пустые ворота для Лусиано Валенте.

Во втором тайме "Оранье" укрепили свое преимущество в счете – на 57-й минуте Кеннет Тейлор отдал разрезную передачу на Тома ван Бергена, а тот перебросил Руслана Нещерета.

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На 81-й минуте сборная Нидерландов осталась в меньшинстве – Юри Регер на собственной половине поля опасно попал шипами в шею Александру Яцыку, за что получил прямую красную карточку.

Однако воспользоваться численным преимуществом и хотя бы сократить отставание в счете команда Унаи Мельгосы не сумела.

Обзор матча Нидерланды U-21 – Украина U-21

В другом матче заключительного тура группы D сборные Дании и Финляндии сыграли вничью (2:2).

Отметим, что в первых двух поединках на Евро-2025 (U-21) сборная Украины потерпела поражение от Дании (2:3) и одержала победу над Финляндией (2:0).

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В итоге "сине-желтые" заняли третье место в группе и не вышли в плей-офф.

В четвертьфинал пробились Дания (7 баллов) и Нидерланды (4 пункта), а Украина (3 очка) и Финляндия (2 балла) завершили выступления на турнире.

Молодежная сборная Украины (U-21) сложила полномочия действующего полуфиналиста континентального первенства. На Евро-2023 украинцы под руководством Руслана Ротаня остановились в шаге от финала, проиграв в полуфинале Испании.

Благодаря этому достижению наша страна впервые в истории была представлена в футбольном турнире на Олимпийских играх, которые состоялись в 2024 году во Франции.

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